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02.09.2021 00:40 (Мск), Киев, Михаил Рябов
 
Дзен, Колониальная демократия, ЛГБТ, Политика, Украина
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США потребовали от Зеленского легализации педерастов

Новости УкраиныВ совместном заявлении Украины и США, обнародованном по итогам переговоров делегации во главе с...

В совместном заявлении Украины и США, обнародованном по итогам переговоров делегации во главе с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, впервые содержится прямое требование американцев к украинским властям о соблюдении прав так называемых сексуальных меньшинств.

На это обращает внимание экс-спикер МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

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«Из нового и примечательного по итогам визита в Вашингтон только то, что США впервые на высоком уровне потребовали от Украины соблюдать права ЛГБТИК+ (количество групп «особых людей» растёт вместе с аббревиатурой) и на законодательном уровне усилить ответственность за насилие, в том числе, и по признаку сексуальной ориентации. Администрация Байдена прямо включила этот пункт в текст Совместного заявления. Удивлён. Думал, эксперты по Украине отсоветуют это делать публично с учётом отношения к этим вопросам в нашем обществе», – пишет Волошин в своем блоге.

Он обещает «тепло встречать» соответствующие законодательные инициативы в парламенте».

Впрочем, учитывая, что украинская «оппозиция», к членам которой себя относит Волошин, в свое время даже не рискнула выступить в защиту термина Великая Отечественная война при исключении его из законодательства националистами в Верховной раде – можно прогнозировать, что все нужные США гей-законы в итоге будут приняты.

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