США предают Украину. Судьба Зеленского предрешена – иноагент Боровой

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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда совершают очень много ошибок, которые могут привести к поражению.

Об этом в эфире украинскому журналисту Александру Шелесту заявил бежавший в США и признанный иноагентом российский либерал Константин Боровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Борового, ключевой союзник Украины – США предают ее, а офис Зеленского делает вид, что ничего не происходит.

«Очень отсталая позиция офиса президента Зеленского – меня это серьезно печалит. Они продолжают верить этой демократической администрации, Зеленский продолжает говорить о том, что он надеется на США. Ну, понимаете, это же продолжение защиты своей ошибочной позиции. Я об этом говорю с первого дня войны – США предают Украину, демократическая администрация. А Зеленский говорит: «Нет, нет», повторяет все эти установки демократической администрации в ООН. Вместо того, чтобы говорить о помощи Украине, он говорил о глобальном потеплении. Но главная проблемы для Украины, вроде бы, война, а не глобальное потепление. То, что он говорил в Давосе – тоже. Понимаете, идти в фарватере социалистов – это ошибка, которая для Украины стоит десятки тысяч жизней лучших защитников. Это все очень печально, но так бывает, что политические ошибки наносят больший ущерб, чем преступления», – заявил Боровой.

Он считает, что такая политика приведет к смене Зеленского, для которого наступает момент невозврата.

«Количество ошибок катастрофично. Наступает момент, когда президенту Зеленскому ничего не поможет. Многие эксперты говорят о том, что Украине предписан, так сказать, новый президент. И я очень боюсь, что повторится ситуация, как в Грузии – Путин не добился серьезных результатов военными действиями в 2008-м году, но позже, с помощью предателей Грузии, с помощью огромных денег, миллиардов, он сменил власть в Грузии. Пришли эти «мечтатели», партия «Грузинская мечта», – фактические ставленники России и Грузия превратилась опять в колонию России, но уже мирным путем. То же самое может произойти в Украине, и это будет результатом ошибок Зеленского», – резюмировал либерал.