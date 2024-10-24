США предлагают европейцам выстрел в ногу – обложить санкциями экспорт титана и палладия из России

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Bloomberg сообщает, что Белый дом готовит новые санкции против России. Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, в этот раз они будут нацелены на попытку ограничения доступа России к ряду товаров двойного назначения. Она отметила, что санкции будут объявлены уже на следующей неделе.

«США представят новые жесткие санкции, нацеленные на тех, кто содействует Кремлю, включая посредников в третьих странах, которые снабжают Россию ключевыми компонентами для ее вооруженных сил», – сказала Йеллен.

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Издание утверждает, что Запад нашел новые обходные маршруты поставки в РФ товаров двойного назначения – через Индию, Малайзию и Таиланд.

Кроме этих мер против посредников в третьих странах, ожидается, что США введут дополнительные санкции на энергетический сектор и банки России.

Наиболее сенсационная часть нового санкционного пакета, по данным Bloomberg, может затронуть «священных коров» российского экспорта в Америку, не пострадавших до сих пор в сходе санкционной войны.

Как говорится в публикации, «представители Белого дома предложили союзникам рассмотреть вопрос о санкциях против палладия и титана из России. По словам знающего ситуацию источника, американцы завели разговор об этом на встрече заместителей министров финансов G7 в Вашингтоне, чтобы обсудить возможность новых мер по ограничению доходов ведущей войну России».

Politico, со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов, также утверждает, что Евросоюз также готовится с нового года возобновить санкционную атаку на Россию:

«Сейчас в ЕС председательствует Венгрия, практически прекратившая дискуссию о каких-либо ограничительных мерах. Однако в январе 2025 года председателем ЕС станет Польша, которая выступает за их ужесточение», отмечает агентство.

«Мы надеемся, что все вопросы, ставшие заложниками неконструктивной блокировки со стороны Венгрии, будут решены в срочном порядке. Все, безусловно, ждут глотка свежего воздуха», — сказал изданию высокопоставленный дипломат ЕС.

Издание отмечает, что проблема с такими редкоземельными металлами, как палладий и титан, в том, что Европа сильно зависит от их поставок из России. Титан, в частности, применяется в авиастроении (его закупает корпорация Airbus), а палладий – в каталитических конвертерах для автомобилей, от которых критически зависит европейское автомобилестроение.

Кроме того, титан и палладий используются в медицинских имплантах, полупроводниках и других сферах. Принадлежащий одному из богатейших российских олигархов Владимиру Потанину «Норильский никель» в настоящее время обеспечивает 40% мирового производства палладия.

Впрочем, опрошенные изданием эксперты опасаются, как бы эти санкции не стали для Запада “выстрелом в ногу”, ведь, ослабив одного противника они могут усилить другого.

В связи с этим издание приводит такие факты: с 2022 года Китай почти в сто раз увеличил собственный экспорт палладия, в то время как сам является одним из крупнейших покупателей этого металла. И это в ситуации, когда российский палладий под санкции формально не попал, однако из-за опасения их введения возникли сложности с транспортировкой товара поставщикам.

По данным таможни КНР только за январь-май 2022 года Китай экспортировал 5,2 тыс. тройских унций металла. Потребителями стали Италия, Канада и Гонконг. В предвоенном 2021 году экспорт палладия из КНР был почти в сто раз меньше и составлял лишь 55 тройских унций.