США предлагают Киеву заткнуться с обвинениями Москвы в подготовке к подрыву ЗАЭС – Бортник

Вашингтон, исходя из своих корыстных интересов, требует от Киева прекратить спекуляции вокруг угрозы теракта на Запорожской АЭС.

Об этом на канале «Новости. LIVE» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вопрос коснулся заявлений таких официальных лиц Киева, как президент Зеленский и глава ГУР Буданов, о том, что Запорожская АЭС уже заминирована, и русские готовят на ней теракт, более того, в Кремле есть согласованный план на этот счёт. Однако президент США Байден говорит, что американцы не видят сейчас рисков подрыва ЗАЭС.

«Позиция США в этом направлении вообще очень интересна, и она заслуживает внимания и уважения. Потому что США пытаются одновременно повлиять на всех участников в этой ситуации для того, чтобы они не спекулировали ядерной угрозой. И США как давит на Россию, так и на любую другую страну или сторону.

Потому что США прекрасно понимают, что спекуляция ядерной угрозой означает деструкцию глобальных рынков и конец того мира, в котором сегодня доминируют США. Поэтому США заинтересованы в сохранении этой глобальной мировой системы даже в случае необходимости решения проблем через войну в отдельных регионах. Как в любом организме есть разные органы, у которых есть разные места, которые выполняют разные функции», – сказал Бортник.