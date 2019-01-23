США предлагают России сдать Донбасс и согласиться на вечные санкции против Крыма

23.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Запад может снять санкции с России, если Украина предоставит автономию Донбассу, а РФ откажется от поддержки республик. При этом, тема Крыма закрыта, и он останется в нынешнем статусе.

Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил профессор Университета Тафтса (штат Массачусетс, США) Дэниел Дрезнер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, США не смогут принять такие санкции, которые заставили бы Россию отказаться от Крыма

«Компромисс будет по поводу Донбасса, а не по поводу Крыма. В какой-то момент Крым будет отодвинут на задний план, и, если решатся все остальные проблемы вокруг украинского конфликта, это, вероятно, позволит укрепиться двусторонним отношениям и они станут прочнее, чем сейчас.

В ситуации с Крымом каждый останется при своем мнении. Санкции, введенные именно из-за полуострова, будут сохраняться, ни одна западная страна не признает его частью России. Крым же при этом будет оставаться в ее составе, и не думаю, что существуют интересы, которые могут заставить Россию отказаться от него. Эта ситуация будет похожа на ту, что сложилась с Северным Кипром…

Поэтому, если «Минск» и «Минск-2» будут соблюдаться, если Донбассу будет предоставлена небольшая автономия, и это поможет Украине восстановить контроль над своими суверенными территориями, не считая Крым, мы сможем увидеть снятие большинства санкций.

Но цена, которую Россия заплатит за это, состоит в том, что другие санкции будут оставаться в силе, и Запад по-прежнему не будет признавать российский контроль над Крымом», – заявил Дрезнер.