США предложили Украине и России провести новую границу по линии фронта – Бондаренко

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В российской и украинской конституциях будут фигурировать новые территории России.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады бывшего боевика запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов» Игоря Мосийчука заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт утверждает, что РФ предлагает допустить США к управлению Запорожской атомной станцией, но при том, что она останется на подконтрольной Москве территории.

«На самом деле, Соединенные Штаты сегодня пытаются продавить в ходе переговоров, в ходе разного рода встреч, именно то, чтобы была проведена демаркационная линия по линии боестолкновения. Плюс-минус, условно говоря, где-то какие-то моменты можно выровнять, некоторые моменты где-то, скажем, выторговать, но в целом, плюс-минус, остается такая территория. Украина, в принципе, уже начинает обсуждать вопрос даже нового административного деления, чтобы некоторые куски объединять, условно говоря, часть Донецкой области с Запорожской областью или с Днепропетровской объединить и так далее», – сказал политолог.

Он добавил, что США неоднократно предлагали Москве, чтобы лишь подконтрольные России территории Запорожской и Херсонской областей считались российскими.