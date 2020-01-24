США предприняли попытку оправдать украинских карателей

24.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Произошедший 24 января 2015 года обстрел жилого микрорайона Восточный в Мариуполе, в результате которого погиб 31 и были ранены 117 человек, якобы был произведен народным ополчением Донбасса.

Об этом в своем видеообращении заявил атташе по вопросам обороны и армии при Посольстве США на Украине полковник Томас Уоффорд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, вместе со всеми украинцами, мы с большой печалью вспоминаем жертв дерзких обстрелов Мариуполя подконтрольных России боевиками пять лет назад. Те хаотичные и ужасные ракетные обстрелы, направленные против мирных украинцев, были частью нападения сил, подконтрольных России, и полным нарушением Минских договоренностей.

Сегодня Россия продолжает разжигать начатый ей гуманитарный, экономический и экологический кризис. В результате этого вооруженного конфликта уже трагически погибли более тринадцати тысяч украинцев», – заявил он, попутно призвав Россию «вывести свои войска» и «содействовать расформированию незаконных вооруженных сил».

Свое обращение американский атташе закончил лозунгом украинских фашистов «Слава Украине!».

Примечательно, что ранее украинские эксперты признали: обстрел Мариуполя был совершен боевиками националистического батальона «Азов», о чем хорошо известно местным жителям, однако замалчивалось украинскими официальными лицами и СМИ.

Напомним, что после данного инцидента городские власти Мариуполя заявили, что не в состоянии компенсировать убытки жителям поврежденных домов, и предложили им судиться с государством.