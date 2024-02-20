США предупредили, что РФ заканчивает формирование новой «армию вторжения»

Анатолий Лапин.  
20.02.2024 09:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия готовит резервы в несколько сотен тысяч солдат, проводя боевое слаживание и стрельбы на внутренних полигонах страны.

Уже скоро эта группировка будет готова к тому, чтобы направиться на Украину.

Россия готовит резервы в несколько сотен тысяч солдат, проводя боевое слаживание и стрельбы на...

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Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады и бывшего спикера запрещенного в России экстремистского «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин, как известно, призвал еще в прошлом году порядка 300 тысяч новых военных, и как сейчас нас предупреждают американские разведлица, большое количество из них в начале января Путин отправил на внутренние российские полигоны на четырехмесячную подготовку и слаживание», – сказал политик.

Причем слаживание – не на несколько дней пострелять, а четыре месяца. Слаживание взвода, роты, батальона и выше, с техникой, маневрами и так далее. Таким образом в мае мы столкнемся с наличием у Путина еще одной большой армии вероятного вторжения», – заявил Луценко.

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