США предупредили Украину о подготовке наступления ВС РФ на Киев – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
06.03.2024 14:48
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Украина


Россия готовит наступление по трем направлениям, главным из которых будет Киев.

Об этом в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции на Донбассе Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готовит наступление по трем направлениям, главным из которых будет Киев. Об этом в...

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По мнению Мосийчука, остальными направлениями будут Одесса и Сумы, при этом, российская армия будет брать крупные города в охват, а не штурмовать их в лоб.

«Враг готовит наступление. Это не военная тайна, это обсуждается в военных кругах, ведутся военные приготовления, называются три направления, основное из которых – Киев. К Киеву стягивается новая техника, усиливаются оборонительные сооружения Киевщены, на севере активно начали строить оборонительные сооружения.

Плюс обсуждается возможность, и она просматривается, наступления противника со стороны Сумского направления, на Сумы. Плюс рассматривается наступление в районе Одессы, чтобы создать одесский анклав», – сказал экс-депутат.

«Насколько я понимаю, никто не собирается у противника штурмовать большие города – их будут обходить, брать в осаду, отрезать и так далее. И вынуждать к сдаче. Наши партнеры из Пентагона совсем недавно сказали, что Украине придется выбирать, какие города защищать, какие нет – это был звоночек серьезный.

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