США предупредили Украину о подготовке наступления ВС РФ на Киев – Мосийчук

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Россия готовит наступление по трем направлениям, главным из которых будет Киев.

Об этом в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции на Донбассе Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мосийчука, остальными направлениями будут Одесса и Сумы, при этом, российская армия будет брать крупные города в охват, а не штурмовать их в лоб.

«Враг готовит наступление. Это не военная тайна, это обсуждается в военных кругах, ведутся военные приготовления, называются три направления, основное из которых – Киев. К Киеву стягивается новая техника, усиливаются оборонительные сооружения Киевщены, на севере активно начали строить оборонительные сооружения. Плюс обсуждается возможность, и она просматривается, наступления противника со стороны Сумского направления, на Сумы. Плюс рассматривается наступление в районе Одессы, чтобы создать одесский анклав», – сказал экс-депутат.

«Насколько я понимаю, никто не собирается у противника штурмовать большие города – их будут обходить, брать в осаду, отрезать и так далее. И вынуждать к сдаче. Наши партнеры из Пентагона совсем недавно сказали, что Украине придется выбирать, какие города защищать, какие нет – это был звоночек серьезный.