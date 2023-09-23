США превращают Казахстан в новую Украину в Центральной Азии

На Генассамблее ООН в Нью-Йорке впервые состоялся саммит президентов бывших советских среднеазиатских республик в формате С5+1 под председательством Джо Байдена. Данное мероприятие призвано геополитически переориентировать регион на Запад, и уже очевидно, что главную роль в этом внутри ЦА будет исполнять Астана.

Примечательно, но и одной из задач саммита было обеспечение беспрепятственного доступа американских корпораций, работающих в сфере ВПК, к казахстанским месторождениям редкоземельных металлов, да и в целом к ресурсам Центральной Азии. Это стало красной нитью всего мероприятия, и было даже отражено в выступлении президента США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы укрепляем наше сотрудничество в области борьбы с терроризмом и региональные экономические связи. Например, мы создаём новую бизнес-платформу, которая дополнит наше дипломатическое взаимодействие и обеспечит более тесную связь между нашими частными секторами в целях развития. Мы также обсуждаем возможность нового диалога по важнейшим полезным ископаемым, чтобы укрепить нашу энергетическую безопасность и цепочки поставок на годы вперёд», – подчеркнул Джо Байден.

Это всё, конечно, понятно, но всё же – главной причиной для проведения саммита стало понимание Вашингтоном того, что после ухода из Афганистана, Центральная Азия фактически оставлялась Китаю и России, а после начала конфликта на Украине и провала «контрнаступа» – у янки вновь остро проявилось желание немедленно вернуться в регион. Тем более, что в прошлом и позапрошлом году лидеры бывших советских среднеазиатских республик провели региональные саммиты с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, и организация заседания С5+1 в Нью-Йорке и стала прямым ответом на данную активность Пекина и Москвы.

Цель этого сборища также всем понятна – повлиять на местные элиты, которые и так в основе своей прозападные, для их геополитической переориентации и выдавливания позиций России и Китая из региона. Нельзя сбрасывать со счетов и старый план Вашингтона по подрыву социально-политической и межнациональной стабильности в Центральной Азии для создания постоянного очага конфликтов и хаоса на рубежах своих явных противников.

И подобные задачи по продвижению интересов англосаксов в регионе должна осуществить Астана, которая уже давно провозглашается в качестве главного инструмента Запада. Именно в связи с этим сейчас предпринимаются активные попытки представить Казахстан в качестве некого «острова демократии» вокруг бескрайнего океана тирании и диктатуры.

Как раз в связи с этим за несколько дней до саммита в американском издании The Wall Street Journal появилась интересная статья, посвященная запланированному мероприятию, где такие есть интересные строки:

«Вашингтон может поддержать политические реформы Астаны по мере ее перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, пространством для новых политических партий и расширенной свободой СМИ. Казахстан на пути к демократии может стать образцом для других четырех центральноазиатских государств, чтобы оградить регион от влияния Москвы, Пекина и Кабула».

В этом можно усмотреть повторение украинской технологии, когда «незалежная» также втягивалась постепенно в такие же в игры в демократию еще до самого Майдана, и сейчас данная история воспроизводится фактически детально с Казахстаном, призванным исполнить по замыслам Белого дома роль Анти-России 2.0 только уже в Центральной Азии.

Ярким подтверждением данного процесса является полное совпадение взглядов Астаны и Вашингтона в деле проведения «реформы Совбеза ООН», что было отражено в речи Касым-Жомарта Токаева на Генассамблее.

«Без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности нам не удастся справиться с этими вызовами… Глубоко убежден, что голоса «средних держав» и всех развивающихся стран в Совете должны быть усилены и четко услышаны. Поскольку Совет Безопасности, по-видимому, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть более значительную роль в поддержании мира и безопасности», – указал глава РК, поддержав Джо Байдена в вопросе насыщения нынешнего Совбеза американской агентурой.

Другой проамериканской инициативой Токаева стало предложение по созданию регионального центра ООН, что может стать очередной уловкой и прикрытием для западных проектов в ЦА, как это стало с другой совместной программой организации и Североатлантического Альянса «Партнёрство во имя мира». В итоге в РК уже 15 лет работает сертифицированный центр НАТО «Казцент» по подготовке по собственным стандартам офицеров и сержантов армий республик якобы для осуществления миротворческих миссий.

В администрации президента Казахстана даже не скрывают этого, так как в распространённом сообщении по итогам саммита С5+1 сказано следующее:

«Казахстан рассчитывает на поддержку США в создании в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана».

То есть данный центр ООН ЦУР должен способствовать интеграции региона под эгидой американцев с привязыванием к проекту Кабула, что было изначально англосаксонской затеей.

Но наиболее важной частью выступления Касым-Жомарта Токаева стало провозглашение идеи о превращения Казахстана в «региональный хаб поставок продовольствия» посредством запуска Транскаспийского международного транспортного маршрута, способный якобы «значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом».

В действительности под этим подразумевается получение беспрепятственного доступа для ЕС, Великобритании и США к ресурсам Казахстана и Центральной Азии в обход России. Разговоры же о «продовольственном хабе» на самом деле должны лишь приукрасить картину, закамуфлировав реальное содержание.

И подобную инициативу Астаны Вашингтон в итоге горячо поддержал в рамках и по итогам саммита С5+1, что является стратегическим вопросом логистической связи с регионом, который упрощается после окончательной победы Азербайджана в Карабахе и пробитием в ближайшее время Зангезурского коридора в Турцию и ЕС.

«Эти усилия являются частью постоянной поддержки США по увеличению инвестиций и развитию Транскаспийского торгового пути (так называемого «Среднего коридора») через Партнёрство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, которое будет способствовать региональной экономической интеграции и устойчивости», — сообщили в Белом доме.

Помимо этого, по итогам саммита специальное агентство Госдепа ЮСАИД в следующем месяце соберёт специальную конференцию ответственных отраслевых министров правительств в формате «C5+1» по вопросам взаимосвязанности в Центральной Азии. На ней будет разработан план действий по совместному экономическому развитию и инвестициям.

Плюс будет осуществляться на постоянной основе «Диалог по важнейшим минералам в рамках «C5+1» в целях разработки минеральных ресурсов в Центральной Азии и укрепления безопасности важнейших полезных ископаемых». Задачей данного формата будет выработка «дорожных карт» по разработке месторождений, в первую очередь, редкоземельных металлов, и проведение онлайн-совещаний профильных чиновников, как это уже было сделано в Казахстане.

В помощь данному процессу создаётся и специальная «Бизнес-платформа частного сектора», где представители американских корпораций, финансовых организаций и банков будут выторговывать для себя льготные условия проникновения в разные отрасли экономики республик ЦА. То есть колонизация будет поставлена на широкую ногу с целью перебить своими капиталами российские и китайские инвестиции.

И самое важное – президент США заявил, что будут выделены серьезные деньги в целях «обеспечения безопасности в регионе Центральной Азии». Об этом говорится и в совместном заявлении участников саммита. Возможно, под этим понимается ускорение процесса перехода республик на стандарты НАТО, в том числе за счёт перевооружения турецкой техникой, а также переобучение офицерского состава и технического персонала армий посредством возведения новых «учебных центров» Пентагона в регионе.

Под конец саммита Джо Байден пообещал обязательно посетить одну из республик, где и состоится новый президентский саммит «C5+1» под его же председательством. Пока речь может идти о Казахстане или Узбекистане. Логично и, скорее всего, это будет Астана, что станет закреплением за казахстанской элитой статуса «смотрящего» за регионом, а сама Центральная Азия превратится в плацдарм для осуществления враждебных действий в отношении Москвы и Пекина.

Об этом, кстати, говорит и договорённость правительств Японии и Казахстана о проведении в 2024-м году в Астане саммита уже в формате Центральная Азия–Япония. Подобную информацию распространил глава японского МИД Ёко Камикава по итогам переговоров с министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу в Нью-Йорке.

В специальном заявлении японцы вслед за американцами называют Казахстан «стратегическим партнером» в деле поддержания и укрепления «свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве права и правилах». То есть опасения и разговоры о том, что РК превращается во вторую Украину, но уже в «мягком подбрюшье», становятся реальностью.