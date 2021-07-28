США превращаются в Украину

28.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

То, что происходит сегодня на Украине, является прямым следствием политических процессов в США, где также отсутствует централизованная власть, а страна политически расколота.

Об этом в эфире интернет-канала «Альтернатива» заявил бывший киевский журналист Андрей Ваджра, переехавший в Россию после госпереворота на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Соединённые Штаты в значительной степени сейчас напоминают Украину от власти до общества. Американская власть сейчас – это некое подобие украинской власти. Когда наблюдаешь за Украиной, у меня постоянно крутится в голове, что там что-то происходит и мы накануне, как говорил один персонаж, грандиозного шухера. Но, когда ты изучаешь то, что в США, ты понимаешь, что это как раз следствие, отражение того, что происходит в США», – сказал эксперт.

«В США власть разодрана, расколота, она нестабильна. Эти странные телодвижения тела вашингтонского обусловлено даже не тем, что дедушка старый и все забывает – нет. Они обусловлены тем, что кто последний к нему зашел в кабинет овальный, того и тапки. А так как они периодически к нему заходят, то каждый проталкивает свою линию, в том числе и в отношении Украины. И идет непрерывное раскачивание. По большому счету, вообще сложно понять, кто там вообще рулит сейчас страной», – заявил Ваджра.