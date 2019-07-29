США превратили глупую Украину в главного энергетического врага Европы

29.07.2019, Москва, Владимир Гладков

На Украине сегодня разгорается газовая война между ЕС и Вашингтоном, назначившим в Киеве своего главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Через своего марионетку США срывают любую возможность большого энергетического контракта Россия-ЕС, в том числе и продление на разумных коммерческих условиях транзита из России в Евросоюз через украинскую ГТС.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил московский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На самом деле, сейчас на Украине разгорается американо-европейская война. Дело в том, что этот газовый контракт очень нужен ЕС, поскольку у них там «Зелёные» победили, вообще экономике европейской нужен газ, как можно больше, тем более, российский хороший и по цене, и по качеству.

Он должен перезаключить контракт, но американцам удалось посадить своего агента Андрея Коболева главой «Нафтогаза». Они дали ему задание: сорвать контракт между Россией и ЕС – он и старается. Вот в этом сейчас политическая интрига», – заметил он.

Советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, писатель Захар Прилепин добавил, что Украине уже пять лет вешают на уши лапшу о том, что «Россия вот-вот загнётся», а наивности у украинцев не убавляется.

«Дело в том, что американцы занимаются вот этой вот байдой уже четыре с половиной года, они говорили, что Обама обещал: «Порвём экономику России просто в пух и прах, давайте, нагнали специалистов, сейчас мы разобьём эту донецкую армию и просто Россия побежит до Ростова и до Краснодара». В итоге Иловайск, Дебальцево, котлы, аэропорт, экономика не рухнула – ничего не получается, но, самое главное, за пять лет никаких выводов из этого не делается.

Они опять покупаются на это, сейчас им впаривают: «Всё нормально, сейчас мы русских, они сами замёрзнут, у нас всё будет хорошо, а они замёрзнут». А они верят, искренне верят», – отметил писатель.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», у Зеленского сообщили, что Украина запасается газом, готовясь зимовать без российского транзита.