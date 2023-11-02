США превратили Украину во второй Афганистан и получили Вьетнам на Ближнем Востоке

Анатолий Лапин.  
02.11.2023 14:30
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США затянули Россию в конфликт на Украине, превратив последнюю во второй Афганистан.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил киевский политтехнолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США затянули Россию в конфликт на Украине, превратив последнюю во второй Афганистан. Об этом...

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При этом, по мнению эксперта, Россия создала похожую ситуацию для США на Ближнем Востоке.

«Когда в Афганистан зашли советские войска, Збигнев Бзежинский, и он потом пишет об этом, что, когда Советский Союз зашел в Афганистан, он пишет, что мы затянули Советский Союз в ловушку. То есть в страну, которая никогда не была бы покорена, никто никогда не смог бы завоевать – Афганистан. И развал Советского Союза был основан уже этим конфликтом встрявшим. Афган стал предвестником развала. Он стал проблемой внутренней, стал проблемой внешней.

Что делает Америка сейчас? Америка из Украины сделала второй Афганистан. Почему это второй Афганистан? Вялотекущий, долгий конфликт в стране, которую невозможно завоевать. То есть постоянное перемалывание молодого поколения, длительный конфликт будет истощающий экономику, внешнюю политику и все остальное», – считает политтехнолог.

«Русские, когда поняли, что произошло, куда они встряли, они пошли на Ближний Восток создавать второй Вьетнам для Америки. Потому что вьетнамский конфликт стал истощающим для Америки, ее внутренней политики и ее мирового господства.

Если сейчас будет большой замес на Ближнем Востоке, а он, вероятнее всего, будет, Америка встрянет туда не только с помощью, но и военными, потому что мы же видим, что происходит с их базами, они встрянут в долгоиграющий конфликт на десятилетия», – заявил Раимов.

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