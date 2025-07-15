США оказались в аутсайдерах по изготовлению военных дронов

У стран западного блока теперь вряд ли получится перегнать Россию и Китай в деле военных беспилотников.

Об в эфире программы «Политрук» экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил правозащитник Иван Копыл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Басурин попросил прокомментировать заявление министра обороны США о том, что Америке нужно увеличивать количество беспилотных систем.

«Последние два года показали активно изменяющуюся обстановку на поле боя, активное применение беспилотников. В мире это стало общеизвестно.

Вот, в одной из западных стран они впервые сделали беспилотный комплекс для танка. То есть, танк будет ехать, а на нём будет смонтировано пусковое устройство для четырёх дронов, которые будут запускаться, облетать. Такой компьютеризированный комплекс.

То есть, это новые реалии войны. И тот, кто обладает преимуществом в этой области, будет сильней и в военном деле», – сказал Копыл.