США оказались в аутсайдерах по изготовлению военных дронов
У стран западного блока теперь вряд ли получится перегнать Россию и Китай в деле военных беспилотников.
Об в эфире программы «Политрук» экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил правозащитник Иван Копыл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Басурин попросил прокомментировать заявление министра обороны США о том, что Америке нужно увеличивать количество беспилотных систем.
«Последние два года показали активно изменяющуюся обстановку на поле боя, активное применение беспилотников. В мире это стало общеизвестно.
Вот, в одной из западных стран они впервые сделали беспилотный комплекс для танка. То есть, танк будет ехать, а на нём будет смонтировано пусковое устройство для четырёх дронов, которые будут запускаться, облетать. Такой компьютеризированный комплекс.
То есть, это новые реалии войны. И тот, кто обладает преимуществом в этой области, будет сильней и в военном деле», – сказал Копыл.
«Интересная история, конечно, с Китаем, который имеет монополии на некоторые высокотехнологичные изделия, как, например, неодимовые магниты, без которых никакой беспилотник не сделает себе экономичный двигатель и не полетит.
Поэтому перегнать Китай и Россию теперь в этой гонке, будет очень сложно», – добавил он.
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