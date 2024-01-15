США превратились в мерзкого педофила-русофоба – Джонсон

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Вашингтон не собирается добиваться мира на Украине, потому что его основная цель – победить, расчленить и ограбить Россию.

Об этом в эфире интернет-канала «Рабочие диалоги» заявил недавно вернувшийся из России экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден не был заинтересован в том, чтобы избежать войны. Им нужна Россия, Запад страстно желает Россию. Они охотятся за Россией – как педофил за 12-летней девочкой. Это отвратительно и порочно, но именно это происходит с Западом. И в этом нет ничего благородного. Они не стремятся к демократии или к улучшению благосостояния российского народа. Они хотят уничтожить Россию, расчленить её на части, чтобы мы могли буквально изнасиловать её, в буквальном смысле – лишить ей естественной природы, ресурсов», – возмутился Джонсон.