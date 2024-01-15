США превратились в мерзкого педофила-русофоба – Джонсон

Константин Серпилин.  
15.01.2024 17:29
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 450
 
Беспредел, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, США, Украина


Вашингтон не собирается добиваться мира на Украине, потому что его основная цель – победить, расчленить и ограбить Россию.

Об этом в эфире интернет-канала «Рабочие диалоги» заявил недавно вернувшийся из России экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон не собирается добиваться мира на Украине, потому что его основная цель – победить,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Байден не был заинтересован в том, чтобы избежать войны. Им нужна Россия, Запад страстно желает Россию. Они охотятся за Россией – как педофил за 12-летней девочкой. Это отвратительно и порочно, но именно это происходит с Западом.

И в этом нет ничего благородного. Они не стремятся к демократии или к улучшению благосостояния российского народа. Они хотят уничтожить Россию, расчленить её на части, чтобы мы могли буквально изнасиловать её, в буквальном смысле – лишить ей естественной природы, ресурсов», – возмутился Джонсон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть