США превратят европейцев в голодных и злых украинцев – Ищенко

Новости Украины

Антироссийские санкции не возымели должного эффекта, поэтому США сосредоточились на Европе, чтобы сделать с ней – то же самое, во что они превратили Украину.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любые ограничения для кого-то значимы. В целом экономика, может, не заметит, но кто-то один разорится. Поэтому – сказать, что они вообще ничего не значат, мы не можем. Понятно, что если рассматривать это с точки зрения геополитического противостояния США и России, то на сегодня санкции себя исчерпали, и введение новых – ровным счётом ничего не даёт. Не даёт в плане угнетения России, но даёт в плане угнетения Европы. Я не исключаю, что США сознательно меняют стратегию, как в своё время они сознательно разрушали Украину и получили то, что им надо. Они получили толпу голодных и злых людей, которых можно мобилизовать миллионами и гнать на войну, с одной стороны. Вполне управляемое правительство, с другой стороны, потому что – оно не может жить без американской помощи», – сказал политолог.

По его словам, по сравнению с тем, что американцы намерены выжимать из Европы, содержание Украины будет обходиться в копейки.

«Представляете себе, если они рассчитывают только на получение 6 триллионов с Европы, а Украина им в год обходится в 15 миллиардов. Причём, 15 миллиардов не все поступают на Украину, туда поступают в лучшем случае 5, а 10 остаётся в США, часть разворовывается, часть идёт на закупки старых вооружений. Даже если бы все 15 миллиардов уходило на Украину, 15 миллиардов и 6 триллионов, какой гешефт получается на таком микровложении. За это можно вообще «весь мир в труху». Они собираются с Европой сделать то же самое, рассчитывая на этом деле в перспективе заработать», – отметил Ищенко.