США при Байдене все профукали. Мы на очереди – украинский политолог

США при каденции президента Джо Байдена США одну за одну теряют позиции на важнейших международных направлениях.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Михаил Чаплыга, эмигрировавший с Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был на госслужбе, я понимаю, сколько управленческих решений ты должен принять в день, нести за них ответственность и так далее, и что половина из них будут ошибочны, половина. Систему определяет не ошибка, а реакция на ошибку. То есть, ты должен будешь еще следующую половину что-то исправлять, принимать новые решения и так далее, и у тебя нет времени на это все. А теперь прикинь, что власть ты отдал людям, у которых суть жизни – сомнения, и представь, что они управляют США. Это реально страшно», – сказал эксперт.