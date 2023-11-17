США при Байдене все профукали. Мы на очереди – украинский политолог

Анатолий Лапин.  
17.11.2023 12:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


США при каденции президента Джо Байдена США одну за одну теряют позиции на важнейших международных направлениях.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Михаил Чаплыга, эмигрировавший с Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США при каденции президента Джо Байдена США одну за одну теряют позиции на важнейших...

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«Я был на госслужбе, я понимаю, сколько управленческих решений ты должен принять в день, нести за них ответственность и так далее, и что половина из них будут ошибочны, половина. Систему определяет не ошибка, а реакция на ошибку. То есть, ты должен будешь еще следующую половину что-то исправлять, принимать новые решения и так далее, и у тебя нет времени на это все. А теперь прикинь, что власть ты отдал людям, у которых суть жизни – сомнения, и представь, что они управляют США. Это реально страшно», – сказал эксперт.

«Если ты проанализируешь на пальцах: Афганистан прос…ли, Ближний Восток прос…ли, мусульманский мир прос…ли, Тайвань скоро прос..ут, Европу по сути выжали – скоро прос…ут. Ну, по Украине – ждем. Скажи, а есть что-то, что они не прос…ли? Хотелось бы поинтересоваться, за эту короткую каденцию Байдена», – заявил Чаплыга.

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