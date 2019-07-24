США придумали, как Киеву соскочить с выполнения Минска

24.07.2019Ольга Козаченко

В 2015 году Украина была вынуждена пойти на подписание соглашений в Минске, поскольку была опасность того, что киевский режим рухнет.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

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По его словам, как и при старой власти, Киев не собирается выполнять Минские соглашения и при новой.

«Если минские решения выполняются полностью – то они ликвидируют последствия госпереворота 2014 года. Те, кто организовывал госпереворот – они разве заинтересованы в этом? Естественно, нет. Они были вынуждены подписать в начале 2015-го договор в Минске, потому что была опасность, что этот киевский режим рухнет вообще», – сказал эксперт.

Но затем, говорит он, в США нашли способ, позволящий не выполнять соглашения.

«Через несколько месяцев госпожа Нуланд нашла прекрасный способ, как не выполнять договоренности Минска. Там ведь в начале говорится о необходимости прекращения огня на Донбассе. И она сказала: ну всё, раз огонь не прекращают – значит, «та сторона» не выполняет условия Минска! И эту сказку рассказывают уже пять лет», – отметил Шишкин.