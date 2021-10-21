США придумали схему, чтобы их корабли могли всегда находиться в Черном море

США придумали схему, чтобы их корабли могли всегда находиться в Черном мореНовости Украины
В Пентагоне рассчитывают, что марионеточные правительства подшефных Вашингтону причерноморских стран будут организовывать бесконечные совместные военные учения, чтобы участвующие в них американские корабли вообще не выходили из акватории Чёрного моря.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По поводу приезда господина Остина. На самом деле приехал координатор стран Черноморского региона, задача которого обеспечить постоянное присутствие американских кораблей в Чёрном море», – считает политик.
«Это не задача, как будет жить и развиваться Украина, Грузия, Болгария, Румыния. Это их не волнует. Его задача координировать, чтобы марионеточные правительства этих стран принимали решения о проведении учений, одни учения должны заканчиваться, другие начинаться, но американские корабли всегда должны стоять в Чёрном море как фактор сдерживания России», – рассказал Килинкаров.
Сейчас срок пребывания кораблей нечерноморских стран ограничен конвенцией Монтрё. Общий тоннаж ВМС нечерноморских государств не должен превышать 30 тысяч тонн со сроком пребывания не больше 21 суток.
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