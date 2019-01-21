США пригодится в Арктике обкатанный на Украине опыт борьбы с РФ чужими руками

21.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Новый театр противостояния России и США разворачивается в Арктике – регионе, богатом на природные богатства.

Американцы пока не могут конкурировать с русскими в условиях крайнего Севера, пишет сегодня газета «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пока что американская армия имеет всего два старых ледокола. Это затрудняет надежное снабжение войсковой группировки в Арктике. Россия постоянно развивает свое возможности, а в процессе строительства находятся еще три из шести запланированных атомных ледоколов проекта 22220 и другие суда.

«Специально для Арктики в России были разработаны универсальные патрульные корабли проекта 23550. Особенностью судов этого типа стала не только способность работать в сложной и особо сложной ледовой обстановке, но и состав оборудования. Кроме аппаратов для разведки местности и ледовой обстановки, эти корабли могут быть опционально оснащены артиллерийским вооружением и универсальными пусковыми контейнерами с крылатыми ракетами, что позволит экипажу корабля постоять за себя», – говорится в статье.

Автор материала также отмечает, что кроме флота, российская армия комплектуется доработанными комплексами С-400, которые могут функционировать при температуре в -70 градусов, ЗРК «Панцирь», комплексами ПВО «Тор-М2», а авиация проводит регулярное регулярной патрулирование противолодочными самолетами.

Политолог Фархад Ибрагимов отмечает, что в этих условиях США не может всерьез претендовать на арктические территории: «В США хорошо понимают, что вступать в открытое противостояние с Россией нужно подготовленными. Пока американский флот и армия такой возможности лишены – соответствующей техники либо очень мало, либо она отсутствует вовсе. При таких условиях даже учения и демонстрация флага могут обернуться если не трагедией, то международным скандалом совершенно точно. При этом США из-за отсутствия должной подготовки вынуждены перебрасывать технику для тех же учений издалека, а про создание полноценной военной базы не стоит говорить в ближайшие пять лет».

Эксперты отмечают, что Штатам не обязательно вступать в прямую конфронтацию с Россией в Арктике – это вполне можно сделать чужими руками, как уже бывало, например, на Украине или во время учений НАТО в октябре 2018 года. Тогда Нидерланды обвинили Россию в провокации из-за маневров кораблей Северного флота, оказавшихся слишком близко.

«Военные провокации всегда имеют место быть, и не исключено, что после достижения Штатами технической готовности к активным действиям такие мероприятия будут реализовываться. Не стоит забывать, что такой подход к внешней политике — важный элемент битвы за бюджеты в конгрессе», – заявил доктор политических наук Андрей Манойло.