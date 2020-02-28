США приказали Польше развернуть «Дружбу» в сторону Белоруссии

28.02.2020, Москва, Елена Острякова

Польша готова поставлять Белоруссию нефть, чтобы помочь стране получить энергетическую независимость от России, заявил Петр Наимский, министр энергетики Польши, после встречи с министром энергетики США Дэном Бруйеттом в Вашингтоне.

Об этом сообщает венгерское издание ReMix, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Наимский пояснил, что польско-белорусское сотрудничество начнется, как только Беларусь начнет закупать нефть, которую она захочет поставлять на свои нефтеперерабатывающие заводы. Польша сможет использовать свои системы снабжения для оказания помощи.

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN заявил, что уже готовит его к транспортировке в восточном направлении. Информация об этом размещена на сайте компании. Польская компания уже начала поиск подрядчика этого проекта.

Концерн “Белнефтехим” готов к предметным переговорам по поставкам нефти с использованием реверса, сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

«Если ранее возможность использовать данное направление оценивалось как 50% на 50%, то сейчас есть результат этих переговоров – заявление польского оператора о возможности реверса», – сказал Тищенко.

Доставка в Белоруссию нефти из Гданьска по нефтепроводу «Дружба» технически возможна, но есть нюанс, пояснил TUT.BY первый заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

«У Польши сегодня нет технической возможности качать нефть к себе и от себя одновременно, но она может делать это с остановками. Допустим, неделю качаем на Мозырь, а три недели из Мозыря», — отметил Вериго.