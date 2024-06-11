США прихлопнули лазейку для нелегалов из бывшего СССР – теперь их будут выдворять без суда

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Новый меморандум пограничной службы США предписывает ее агентам впускать в страну мигрантов из более чем 100 стран мира, за исключением шести государств пост-СССР.

Согласно меморандуму, незаконно пересекающие пограничный сектор Сан-Диего мигранты из всех стран той части света, которую пограничный патруль называет «восточным полушарием», состоящим из Африки, Азии, Австралии и Европы, теперь будут впущены в США с последующим судебным разбирательством их дел.

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США будут без разбирательств депортировать при попытке пересечения границы только взрослых мигрантов из шести стран бывшего СССР: Грузии, Молдовы, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана

Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источник в пограничных службах Калифорнии.

По данным Fox News, мигранты из других стран при попытке незаконного пересечения границы имеют право на слушание своего дела и смогут дожидаться результата прошений на убежище на территории США.

Теперь для ряда стран, включая Россию, эту возможность закрыли. Ранее так попадали в Америку многие российские мигранты.

Таможенно-пограничная служба подтвердила Fox, что приказ распространяется только на сектор Сан-Диего , который в настоящее время является самым загруженным районом для нелегальных пересечений границы в США и куда приезжает большинство людей из стран за пределами Америки.

Мигранты, у которых также обнаружен «правдоподобный страх» перед возвращением в свою страну, в том числе те, кого можно легко депортировать в Мексику или другие страны, с которыми у США есть соглашение о возвращении, также могут быть освобождены и назначена дата суда в будущем.

Однако в ведомстве заявляют, что им не будет разрешено подать заявление о предоставлении убежища.

Новые правила Байдена не распространяются на мигрантов, которые используют телефонное приложение CBP One для пересечения границы в пункте въезда, а это в настоящее время 1450 человек в день.

Это также не распространяется на «детей без сопровождения, жертв торговли людьми, тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи или сталкивается с непосредственной и серьезной угрозой жизни и безопасности», заявили официальные лица.

На видео, снятом The Post видно, что сотни мигрантов, не испугавшись, все еще пересекают границу Сан-Диего. Агенты пограничной службы, которые разговаривали с The Post, заявили, что новый указ «слишком запоздал».

Один агент сказал, что это «все равно что пытаться заткнуть течь на «Титанике» жевательной резинкой. [Байден] пытается действовать жестко на границе, но мы знаем, что его администрация была самой открытой к мигрантам за всю историю».