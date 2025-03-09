США прикидываются миротворцами, чтобы рассорить Китай и Россию – американский дипломат

Вадим Москаленко.  
09.03.2025 21:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 554
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Китай, Общество, Политика, Россия, США, Украина


«Миротворческие» инициативы США по отношению к Украине и Европе продиктованы, в первую очередь, желанием разорвать отношения между Россией и Китаем.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил американский дипломат, бывший сотрудник Пентагона Чез Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Миротворческие» инициативы США по отношению к Украине и Европе продиктованы, в первую очередь, желанием...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Вот, Дональд Трамп говорит о прекращении конфликта на Украине. Мы знаем, что Россия играет ключевую, существенную и важную роль в том, что сейчас происходит между Востоком и Западом. Важна ли Россия для установления баланса между Востоком и Западом?», – спросил ведущий.

«Я думаю, что администрация Трампа явно считает, что это так. У нас есть Марко Рубио, госсекретарь, который открыто заявил, что вся цель усилий по сближению с Россией – это сосредоточиться на Китае.

И так же, как мы привлекли Китай для сдерживания Советского Союза, мы надеемся привлечь Россию для сдерживания Китая», – сказал Фриман.

Однако он напомнил, что новый американский президент очень непостоянен, и может польститься на какую-нибудь «большую сделку».

«Трамп сказал, что хочет остановить войну на Украине, и это было бы хорошим заявлением. Но возможно, он не собирается делать это как следует. Но он сказал, что они с Путиным договорились о сокращении ядерного оружия на 50%.

Давайте этим займемся. И давайте пригласим Си Цзиньпина, чтобы он внес свой вклад, и если мы сократим наши запасы на 50%, он остановит свою программу по наращиванию вооружений», – предположил полковник.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить