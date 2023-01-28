США прикрывают дефолт Украиной как фиговым листком – экономист

Владимир Гладков.  
28.01.2023 21:17
  (Мск) , Москва
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деньги, Дзен, США, Украина


Поскольку экономика США на грани краха и дефолта, Вашингтон старается прикрыть внутренние проблемы войной на Украине.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку экономика США на грани краха и дефолта, Вашингтон старается прикрыть внутренние проблемы войной...

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«Дефолт США всё-таки может произойти. Например, из-за того, что потолок долга вдруг не будет повышен. Хотя, конечно, он будет повышен, это старая американская игра.

Ну и высокая ставка ФРЦ, четыре с половиной процента, начинает нервировать рынок. Такое ощущение, что зомби-компаниям жизнь стало тяжело. Раньше, при нулевой ставке кредита, представьте, как хорошо им жить – закрыли год с убытком, ну и чёрт с ним, заёмные средства всё покроют, никто ничего не заметит», – сказал Колташов.

По мнению экономиста, страны западного блока набросились на Россию именно ради того, чтобы прикрыть собственный внутренний кризис.

«Что-то у них в экономике не ладится, отсюда такая агрессивность и нервозность в отношении России, что её надо победить, Россия плохая, побыстрее помочь Зеленскому. Отсюда и европейские чиновники, политические функционеры, говорят. И вот это запоминается. Когда вся эта информация идёт вся вместе, картина получается удивительно интересной», – добавил он.

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