США примут бессмысленный закон об ужесточении антироссийских санкций – Келлог

Анатолий Лапин.  
16.06.2025 13:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Санкции, США


Инициированный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом законопроект об ужесточении антироссийских санкций, вероятно, будет принят.

Об этом в рамках Брюссельского форума по безопасности заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инициированный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом законопроект об ужесточении антироссийских санкций, вероятно, будет принят. Об этом...

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По мнению Келлога, причина в том, что уже наложенные санкции не выполняются до конца, а потому в новых может не быть смысла.

«Линдси Грэм выдвигает законопроект о санкциях. Он хотел внести его на рассмотрение перед саммитом G7 в Канаде, который состоится через неделю. И у него более 92 соавторов законопроекта. Я думаю, что шансы на то, что он будет принят, довольно высоки. А потом вопрос в том, что президент наложит вето на законопроект, в нем довольно много санкций

Министр финансов Скотт Бессон сказал, что когда дело доходит до санкций, если посмотреть на те, которые у нас есть сейчас, то одни из них просто бесполезны, а другие слишком жесткие. Мы, вероятно, находимся на уровне санкций 6, но на уровне исполнения только 3. А санкции нужно исполнять, потому что если их не исполнять, то они бесполезны», – заявил Келлог.

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