США принуждают Центральную Азию отвернуться от России

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Вашингтону удалось блокировать платежную систему «МИР» в республиках Средней Азии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, отвечая на вопрос, что ожидать от турне госсекретаря США Энтони Блинкена в Среднюю Азию.

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«Понятно, что Блинкен едет не просто так. Американская дипломатия даже не скрывается своей цели, ее основная задача — максимально отвернуть страны Центральной Азии от России, разорвать связи между ними. Основным инструментом здесь, конечно же, является угроза введения вторичных санкций. Именно через эту угрозу американцам удалось блокировать работу платежной системы «Мир», которая в условиях отключения России от SWIFT является важным связующим звеном между странами региона и РФ», – сказал эксперт «Известиям».

Он уточнил, что это требование прозрачности любых транзакций с Россией.

«И, как мы видим, российские банки были вынуждены продать свои «дочки» в Казахстане. В основном американцы используют давление — кнут, но не пряник. Никакие крупные проекты у американского бизнеса в регионе не рассматриваются. На первом этапе после распада СССР рассматривался инфраструктурный проект ТРАСЕКА, но он провалился. На его место пришел китайский «Один пояс, один путь», — подчеркнул политолог.

По его мнению, говорить о том, что, в случае гипотетического разрыва отношений России с центральноазиатскими государствами, США станут полноценной заменой как инвестор и торговый партнер, просто абсурдно.