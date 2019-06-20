США принуждают Украину покупать списанную рухлядь

20.06.2019

Недавняя инициатива спецпредставителя Госдепа США Курт Волкера, предложившего Киеву покупать американское оружие, можно считать частью общей стратегии США в отношениях с сателлитами.

Об этом пишет «Российская газета», обращая внимание на выступление Волкера в ходе посвященных Украине слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам .

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«Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью – в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что власти Украины намерены это сделать», – сказал представитель Госдепа.

Издание напоминает, что во вторник Конгресс США одобрил передачу военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, что по объему меньше, чем в предыдущие годы – ранее это было 350-500 миллионов, а всего с 2014 года Киев получил от Пентагона помощь примерно на 1,5 миллиарда долларов.

При этом Украина не получает эти деньги напрямую, а в Пентагоне на свое усмотрение после консультаций определяют, что и когда поставлять ВСУ, которые за редким исключением получают устаревшее, а зачастую и списанное оборудование.

«К примеру, немало нареканий вызвали полученные из-за океана автомобили «Хамви». Мало того, что многие автомобили были выпущены в конце 80-х годов и участвовали в освобождении Кувейта, на Украину они прибыли фактически в нерабочем состоянии. Рассохшиеся покрышки, отсутствие аккумуляторов и обещанного бронирования, коррозия и разбитые стекла, общая неприспособленность к боевым действиям в зимних условиях – лишь малая часть претензий, выдвинутых украинскими военными к «дареным коням», – отмечается в публикации.

Похожая история произошла и с двумя списанными катерами береговой охраны типа «Айленд», которые были переданы Украине.

«При этом доставка техники, ремонт, авторизованный сервис и закупка в США запчастей в сумму «помощи» не входили, и послушно оплачивались Киевом. Уменьшение суммы помощи и намек Волкера на необходимость оплаты можно считать частью общей стратегии США в отношениях с сателлитами. Как известно, Трамп предпочитает продавать оружие союзникам, даже если оно им не сильно нужно, а не передавать безвозмездно», – резюмирует газета.