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США приняли решение «ломать Крымский мост и делать Путину козью морду» после «удачного отражения иранской атаки на Израиль» и «сбития» Ту-22М3 ВКС РФ в ставропольском крае.

Об этом сбежавший в Германию, экс-чиновник и аферист Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все исходили из гипотезы, что американцы боятся. Об этом, кстати, Салливан открыто говорил: если мы сильно будем помогать Украине, они ударят по нам ядерным оружием. Поэтому они немножко подбздевали и не хотели давать сильно много оружия. Они хотели как-то так отползти. Теперь они увидели, что путинский удар можно отразить. И мы его теперь не боимся. Поэтому можно стрелять «Пэтриотами» по России, по Крымскому мосту. Вот вам «Атакамсы», вот вам все. Они провели два натурных эксперимента», – уверял Кох.

Он утверждает со ссылкой на западные СМИ, что Ту-22М3 был сбит РСЗО «Пэтритот», и считает, что теперь США смогут сбивать любые российские ракеты.