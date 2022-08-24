«США припомнят»: Зеленский допустил непростительную ошибку на «Крымской платформе» – Корнилов

Новости Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон несет прямую ответственность за события на Украине, как один из гарантов выполнения «минских соглашений», которые так и не были реализованы. Со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана звучали единственные призывы к миру и переговорам.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил историк и политолог Владимир Корнилов.

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«Макрону лучше помолчать по поводу мирного разрешения конфликтов, дипломатии и колониализма, который он приписал России. Уж кто-кто, а Макрон несет прямую ответственность за то, к чему вышли все события на Украине. Он имел все возможности для того, чтобы влиять на процесс реализации «минских соглашений», а в итоге покрывал деяния украинского режима, – подчеркнул Корнилов. – Что касается позиции Эрдогана, то он единственный из таких солидных представителей, которые выступали в онлайн формате на «Крымской платформе», который все-таки призывал к миру и переговорам, как бы ни относиться к его заявлениям о статусе Крыма и крымских татар. Понятно, что Эрдоган считает Крым своей территорией, а не украинской. Поэтому у него есть определенная заинтересованность в этом регионе. Но подчеркну, что только он на этом мероприятии призывал к эти миру, диалогу и переговорам».

Относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет возращен любым путем без консультаций с другими державами, то, по мнению Корнилова, это выглядело крайне неуважительно ко всем участникам «Крымской платформы, которых сам же Зеленский пригласил к обсуждению.

«По-моему, он походя плюнул в адрес всех тех, кого сам собрал на этой «Крымской платформе», что президента Дуду, который присутствовал очно, что всех остальных, которые выступали заочно, – отметил эксперт. – То есть, если ты сам без всяких консультаций с любимыми державами собираешься решать, как возвращать в Крым, то на какой черт ты собирал, соответственно, всех деятелей? Ты же их собирал для того, чтобы с ними обсудить данный вопрос, то есть проконсультироваться? И тут же заявляешь, что тебе чихать, что скажут представители других держав, буду сам решать. Честно говоря, это очередное проявление глупости и недалекости Зеленского и откровенного наплевательства на судьбу собственного государства. Зеленский выглядел печальным и опущенным, и, кстати, сбежал с «Крымской платформы», даже не дождавшись выступления своего непосредственного хозяина Энтони Блинкена, что, по-моему, отразится на его трудовой книжке. Я уверен, что в Госдепе уже требуют, чтобы в трудовую книжку Зеленского внесли выговор с занесением в личное дело. Но почему так происходит – это не мне судить. В конце концов, как верно подметила Мария Захарова, поведение Зеленского прямо зависит от того агрегатного состояния, в котором он в данный конкретный момент находится».