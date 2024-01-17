США привели в полную боевую готовность антироссийскую агентуру

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Разные нежелательные в России организации и иноагенты приведены в США в повышенную боевую готовность накануне президентских выборов в РФ.

Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некое количество людей, будем говорить о тысячах человек, перебравшихся за рубеж, продолжают антироссийскую деятельность. Либо там их таким образом отформатировали. Мы знаем, где это делается примерно, кто это делает. Но, тем не менее, такого рода люди всё-таки есть. И вот эти, назовём их «наймиты», потому что это не только иноагенты, а люди, на которых сделана ставка, они сейчас приведены в состояние такой повышенной активности или мобилизации в рамках тех замыслов, которые там сейчас творятся»,- отметил сенатор.

Климов рассказал, что накануне в США должно было пройти мероприятие, которое анонсировал т.н. Институт мира США.

«Эта структура аффилирована с Конгрессом США и существует на деньги американских налогоплательщиков. Участники, в основном – это группа признанных у нас в России нежелательных организаций, связь с которыми преследуется по Уголовному Кодексу. И группа агентов – это категория участников этого самого мероприятия… Во-первых, они хотели пропиарить их прогноз распада России к 2034 году. Тут начинаешь думать, почему к 2034-му? Но это просто так, к нашему 2024-му прибавили ещё 10, ничего другого там за этим расчётом с точки зрения содержания нет. Далее, там хотели рассмотреть «деколонизацию России». То есть, таким образом суверенитет российский расшатать, чтобы лишить нас территориальной целостности, простимулировать сепаратизм. Дальше – разрушение российской идентичности. То есть не просто разбить Россию на какие-то части, а вообще русский мир, российскую идентичность, то, что нас связывает, людей разных национальностей, разных религий – вот это разрушить в принципе», – указал глава комиссии.

Кроме того, на мероприятии собирались пересмотреть участие США в развале Россию.

«Если с 90-х годов, когда они решили, что нас победили, и когда американские президенты взахлеб рассказывали об этом, были отпечатаны медали «За победу в Холодной войне» над нами, много, чего делалось, и теперь они видят, что система, которую они создали, не работает, и Россия возродилась, она другая, они хотят эти уроки 90-х годов как-то извлечь. И, соответственно, хотели обсудить, как Соединённым Штатам Америки и их сателлитам использовать созданную ими единую антироссийскую инфраструктуру в антироссийских деструктивных целях», – уточнил Климов.

При этом антироссийская пропаганда не чурается прямых призывов к протестам.

«На разных иноагентстких площадках, как «Дождь», например, уже пришли призывы к уличным беспорядкам, протестным акциям против публичных выборов и советы, как нам в России голосовать. Я просто не хочу рекламировать всё это, потому что это чистой воды провокация. И никому особо рекламировать не рекомендую. Потому что вы можете случайно оказаться сообщниками», – заключил Климов.