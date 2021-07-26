«США призвали покончить с постмайданной Украиной» – киевский журналист

26.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Расчёт на то, что Россия как сверхгосударство без Украины не состоится, оказался ошибочны, а потому США начнут торговаться с Москвой возвращением оказавшейся ненужной «незалежной».

Об этом в эфире YouTube-канала «Topinform» заявил покинувший Украину из-за угрозы политических репрессий известный киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если исходить из старой realpolitik, описанной Бжезинским, поддержанной Киссинджером, многими представителями deapstate, главенствующей является мысль о том, что Россия, как империя невозможна без Украины и Белоруссии», – напомнил Скачко. – Но за прошедшие 30 лет оказалось, что не совсем он и прав. Россия и без Украины смогла, виляя в этой резко, круто, меняющейся геополитической обстановке обрасти жирком, превратиться в центр».

«Сейчас Украины у России нет, и что? «Циркон» плохо летает или новый истребитель является мультиком? Нет, не является, потому что как признались многие во флоте США – полёты «Циркона» влияют на желудочно-кишечный тракт наших военных. Ну, в переводе – «Циркон» взлетел, многие обоср@лись.… Всё это происходит без Украины. Но США потому Украину и затачивают вот в этот огромный агрессивный гнойник, потому что в любом случае никто такой нарыв держать у себя не будет», – добавил журналист.

Теперь же, по его мнению, президент США Байден будет пытаться отвратить Москву от союза с Китаем, обещаниями отдать Украину.

«Россия попытается играть в эту игру, и, не ссорясь с Китаем, получить назад какие-то права на Украину, на приоритетное право умиротворения ситуации в соседнем государстве себе на пользу. И пока выходит именно так. То, что звучит из Вашингтона официально, номинально, формально – оно хоронит постмайданный режим…

Всё, что сейчас звучит из Америки – это приговор тому, что декларировалось на майдане, и ради чего совершался государственный переворот. Требования США соблюдать «Минск-2» – это фактически призыв покончить с той Украиной, которая образовалась, укрепилась и использовалась США последние 7 лет с небольшим», – заключил Скачко.