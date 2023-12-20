США продавливают перемирие под Залужного – украинский миллионер

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В начале следующего года США заставят администрацию Украины сесть за стол переговоров с Россией. Перемирие будет использовано Штатами для того, чтобы сменить президента Украины и вместо Владимира Зеленского страну может возглавить нынешний главком Валерий Залужный.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идет уже избирательная кампания, президентская, у нас. Залужный является кандидатом №1, больше никого нет. Под Залужного организуются, как мне кажется, американцы и европейцы, они хотят смены власти в Украине. Для того, чтобы сменить власть в Украине, надо перейти к позиционной борьбе и приостановить военные действия. Наверное, об этом ведутся переговоры с Путиным, что давай приостановим военные действия, и дальше уже дипломатически будем решать этот вопрос. В целом, такая позиция, и 80 на 20 в этих переговорах остается», – сказал бизнесмен.

«То есть чтобы заключить временное мирное соглашение, но оно может растянуться потом и на 50 лет, как в Северной и Южной Корее. Поэтому мы ожидаем позитивных новостей уже в январе. В том плане, что американцы должны дожать администрацию президента пойти на эти уступки. То есть де-факто сесть за стол переговоров», – заявил Балашов.