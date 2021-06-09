США продолжат бить по российско-германским отношениям после завершения «СП-2» – Лавров

09.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на то, что строительство «Северного потока-2» приближается к своему завершению, российско-германскому сотрудничеству ещё предстоит не одно испытание на прочность.

Об этом на международном форуме «Примаковские чтения» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что с достройкой первой нитки «Северного потока-2» история с газопроводами не закончилась, и привёл комментарии госсекретаря США Энтони Блинкена. В частности, американцы озабочены поиском способов сохранить за Украиной транзитные сборы за поставку газа в ЕС. Одним из вариантов Блинкен назвал продление соглашения о транзите с 2024 года на «много-много лет вперёд», другим – компенсировать Киеву финансовые потери, «это то, за что нужно будет взяться европейцам».

«Поэтому отношение европейцев к тем вопросам, где мы сотрудничаем, будет неоднократно ещё испытываться на прочность. Я очень надеюсь, что немецкий народ, как это всегда было в истории, будет руководствоваться своими интересами. И мы заинтересованы в том, чтобы самым плотным образом наше партнёрство углублять. Есть много тех, кто видит в российско-германском партнёрстве и сближении угрозу для трансатлантического союзничества», – прокомментировал Сергей Лавров.