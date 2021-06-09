09.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Газ, Германия, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, США, Труба, Украина
Просмотров:

США продолжат бить по российско-германским отношениям после завершения «СП-2» – Лавров

Новости УкраиныНесмотря на то, что строительство «Северного потока-2» приближается к своему завершению, российско-германскому сотрудничеству ещё...

Несмотря на то, что строительство «Северного потока-2» приближается к своему завершению, российско-германскому сотрудничеству ещё предстоит не одно испытание на прочность.

Об этом на международном форуме «Примаковские чтения» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Он отметил, что с достройкой первой нитки «Северного потока-2» история с газопроводами не закончилась, и привёл комментарии госсекретаря США Энтони Блинкена. В частности, американцы озабочены поиском способов сохранить за Украиной транзитные сборы за поставку газа в ЕС. Одним из вариантов Блинкен назвал продление соглашения о транзите с 2024 года на «много-много лет вперёд», другим – компенсировать Киеву финансовые потери, «это то, за что нужно будет взяться европейцам».

«Поэтому отношение европейцев к тем вопросам, где мы сотрудничаем, будет неоднократно ещё испытываться на прочность. Я очень надеюсь, что немецкий народ, как это всегда было в истории, будет руководствоваться своими интересами. И мы заинтересованы в том, чтобы самым плотным образом наше партнёрство углублять. Есть много тех, кто видит в российско-германском партнёрстве и сближении угрозу для трансатлантического союзничества», – прокомментировал Сергей Лавров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть