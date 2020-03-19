США продолжат дестабилизировать и раскачивать Украину

19.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Американцы будут использовать нестабильность на Украине против России и для мобилизации НАТО

Об этом на пресс-конференции сказал председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сложнейшей проблемой на обозримую перспективу для нас будет украинский кризис, – рассказал Никонов. – Он останется острым, поскольку выгоден Вашингтону как инструмент антироссийской политики, он одновременно является сплачивающим и мобилизующим фактором для Североатлантического блока».

По словам эксперта, у Украины минимальные шансы на успешное развитие, поскольку у страны нет для этого эффективной модели. Напротив, из всех государств мира Украина демонстрирует наихудшие темпы экономического развития за последние тридцать лет. На сегодняшний день ВВП это страны на треть меньше, чем в кризисном 1991 году.

«Это худший показатель из всех государств планеты, – заключает Никонов. – Возможностей преодолеть эту тенденцию не видно, поскольку основные факторы роста лежат в стране, которую там называют страной-агрессором. Шансы Украины на членство в ЕС и НАТО оцениваются как нулевые, потому что эти организации не хотят взваливать на себя тот груз проблем, которые Украина за собой повлечет. Украинский фактор будет дестабилизирующим на протяжении длительного времени».