США продолжат настойчиво заполнять «вакуум постсоветского пространства»

04.03.2020, Москва, Игорь Петров

Если нынешнего президента США Дональда Трампа переизберут на второй срок, то политика США в отношении постсоветских стран не изменится.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что она сильно трансформируется. Потому что основные стратегии в отношении ряда регионов постсоветского пространства приняты при Трампе. Например, недавно была принята новая стратегия США в отношении стран Центральной Азии.

Она во многом повторяет то, что было заложено в прежней стратегии, принятой еще до Трампа, при Обаме.

Основная линия состоит в том, чтобы не уходить из этих регионов, поддерживать политические элиты этих регионов, оказывать финансовую и экономическую поддержку, кредиты, способствовать инвестициям в эти регионы, закрепляться там.

Это же касается, особо ярко, Украины, Грузии. США закрепляются и в Белоруссии. Там период антиамериканизма рассасывается, а в чем-то и рассосался. Думаю, методы которые используют США – экономического проникновения, инвестиций, т.н. мягкая сила – они будут использоваться.

Этого и следовало ожидать. В свое время на этом пространстве, советском наследии, образовался вакуум. Где-то быстро, где-то – не очень… Он стал заполняться», – резюмировал Эксперт.