США продолжают добиваться поражения России, но вынужденно сменили подход – Шишкин
В США осознали, что победить Россию через гибридную войну не получится, и стали предлагать токсичную «большую сделку».
Об этом на канале «Ваши новости» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прошедшие пять лет показали: все попытки нанести стратегическое поражение России провалились. Они своего не добились. Это не значит, что мы победили – это значит, что они пока проигрывают.
Трамп – это свидетельство того, что в Америке поняли: теми способами, которыми действовал Байден, нанести стратегическое поражение России нельзя.
Европа продолжает этот курс, а в Америке пытаются пойти другим путем – и нанести стратегическое поражение не через гибридную войну на Украине, а через заключение «большой сделки».
«Большая сделка» – это давно отработанная западная технология, приносившая им очень хорошие дивиденды. «Большая сделка» Российской империи с Николаем II 1907 года, которая вывела Россию из состояния почти столетней холодной войны с Британской империей, но закончилось февральской катастрофой семнадцатого года.
«Большая сделка» с США конца восьмидесятых. Мир стоял на грани третьей мировой войны, и вот, наконец, две сверхдержавы договорились. Соглашение на Мальте – Советского Союза нет», – сказал Шишкин.
«Сейчас Трамп в новых условиях, с новыми вводными и всем остальным, пытается реализовать стратегию «большой сделки». Нанести стратегическое поражение России через «большую сделку». Байден – через гибридную войну, вот и вся разница.
Но то, что они перешли на политику «большой сделки» и отказываются от политики стратегического поражения через гибридную войну, свидетельствует о том, что прежний курс нужного результата не дал», – добавил эксперт.
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