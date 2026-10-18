В США осознали, что победить Россию через гибридную войну не получится, и стали предлагать токсичную «большую сделку».

Об этом на канале «Ваши новости» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошедшие пять лет показали: все попытки нанести стратегическое поражение России провалились. Они своего не добились. Это не значит, что мы победили – это значит, что они пока проигрывают.

Трамп – это свидетельство того, что в Америке поняли: теми способами, которыми действовал Байден, нанести стратегическое поражение России нельзя.

Европа продолжает этот курс, а в Америке пытаются пойти другим путем – и нанести стратегическое поражение не через гибридную войну на Украине, а через заключение «большой сделки».

«Большая сделка» – это давно отработанная западная технология, приносившая им очень хорошие дивиденды. «Большая сделка» Российской империи с Николаем II 1907 года, которая вывела Россию из состояния почти столетней холодной войны с Британской империей, но закончилось февральской катастрофой семнадцатого года.

«Большая сделка» с США конца восьмидесятых. Мир стоял на грани третьей мировой войны, и вот, наконец, две сверхдержавы договорились. Соглашение на Мальте – Советского Союза нет», – сказал Шишкин.