25.09.2019, Москва, Елена Острякова

Сенатор-республиканка от штата Айова Джонни К. Эрнст рассыпалась в комплиментах квазигосударству Косово.

Ее слова приводит издание Polygraph, полемизируя с представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем, который назвал «государственность» Косово провалом, передает корреспондент «Полит.Навигатора».

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«Я вижу Косово как растущее, цветущее государство. Этому государству едва исполнилось десять лет, но оно проделало большой путь. Они получают, конечно же, признание в США. Мы твердо стоим за Косово, и мы рады возможности поделиться нашими учебными заведениями, деловыми партнерствами и нашей государственной партнерской военной программой, в частности опытом Национальной гвардии штата Айова. Поэтому мы будем и впредь развивать эти отношения, но мы так благодарны за замечательных партнеров, которые у нас есть в Косово, и с нетерпением ожидаем многих лет открывающихся возможностей. Я считаю, что Россия ошибается в этом отношении, и мы будем твердо стоять за Косово», – сказала Эрнст.

Почти 800 000 косоваров живут и работают за пределами своей родной страны, в основном в Германии и Швейцарии. Безработица в крае близка к 30%. Прямые иностранные инвестиции в среднем составляют лишь 3% ВВП в год. Соотношение импорта и экспорта для Косово составляет девять к одному. Евросоюз не помог Косово за 11 лет решить накопившиеся инфраструктурные проблемы.

Территория испытывает проблемы с энергетикой, связью, дорожным и железнодорожным сообщением. Косово является единственной страной на Западных Балканах, которой он не предоставил режим визовой либерализации. При этом на территории проходят уже пятые «парламентские выборы»: ставшие политиками боевики не в состоянии сформировать стабильную власть.