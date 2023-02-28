США продолжают накачивать Украину деньгами

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Соединенные Штаты продолжают удерживать на плаву украинскую финансовую систему.

Так, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе своего визита в Киев министр финансов США Джанет Йеллен объявила о предоставлении Украине экономической помощи на 1,25 миллиарда долларов, которые являются частью ранее анонсированного пакета помощи в размере почти 10 миллиардов долларов.

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По сложившейся за последний год традиции ее визит ранее не анонсировался.

Глава американского минфина встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«США продолжают решительно поддерживать Украину и украинский народ. Мы продолжим поддерживать вас в процессе восстановления преуспевающей и свободной Украины», – сказала американка в Киеве.

Украинский президент остался доволен встречей с ней.

«Важная встреча с министром финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен. США крепко поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это. Спасибо за системные шаги по наращиванию санкционного давления против государства-агрессора. Необходимо дальнейшее ужесточение санкций, чтобы лишить Россию возможности финансировать войну», – заявил Зеленский по итогу встречи с Йеллен.