США продолжают накачивать Украину деньгами

Игорь Шкапа.  
28.02.2023 08:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 293
 
Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


Соединенные Штаты продолжают удерживать на плаву украинскую финансовую систему.

Так, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе своего визита в Киев министр финансов США Джанет Йеллен объявила о предоставлении Украине экономической помощи на 1,25 миллиарда долларов, которые являются частью ранее анонсированного пакета помощи в размере почти 10 миллиардов долларов.

Соединенные Штаты продолжают удерживать на плаву украинскую финансовую систему. Так, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По сложившейся за последний год традиции ее визит ранее не анонсировался.

Глава американского минфина встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«США продолжают решительно поддерживать Украину и украинский народ. Мы продолжим поддерживать вас в процессе восстановления преуспевающей и свободной Украины», – сказала американка в Киеве.

Украинский президент остался доволен встречей с ней.

«Важная встреча с министром финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен. США крепко поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это. Спасибо за системные шаги по наращиванию санкционного давления против государства-агрессора. Необходимо дальнейшее ужесточение санкций, чтобы лишить Россию возможности финансировать войну», – заявил Зеленский по итогу встречи с Йеллен.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть