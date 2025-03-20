США продолжают наводить украинские ракеты и дроны на цели в Крыму
США не только не отключилм Украину от доступа к развединформации, они продолжают предоставлять ВСУ координаты для ударов по целям на территории Крыма.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ну, проанализируйте последние удары Главного управления разведки Министерства обороны Украины по системам ПВО в Крыму. Анализировали количество уничтоженных целей? Там не только пусковые установки С-300, «Панцирь С-1», но и РЛС, причем, РЛС последнего поколения. Как вы считаете, без обмена разведданными с американской стороной подобный характер успешных операций был бы возможен? Наверное, нет…
Я напомню, что еще во время первой каденции Трамп дал беспрецедентное распоряжение на проведение киберопераций против Российской Федерации даже без согласования с первым лицом», – заявил Снегирев.
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