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США не только не отключилм Украину от доступа к развединформации, они продолжают предоставлять ВСУ координаты для ударов по целям на территории Крыма.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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