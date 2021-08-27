США продолжают оснащать вооружением косовских боевиков

27.08.2021 18:46 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В Косово для нужд так называемых Сил безопасности Косово (FSK) поступила партия американских бронетранспортеров M1117 Armored Security Vehicle.

Об этом сообщает KosovaPress, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющейся информации, партия бронетранспортеров была подарена паравоенным косовским формированиями кураторами из Вашингтона. Торжественная передача техники запланирована на 30 августа, в приштинских казармах Сил безопасности Косово (Forca e Sigurisë së Kosovës – FSK) «Адем Яшари» с участием «президента» края Вьосы Османи и «министра обороны» Арменда Мехая.

«Эти тактические бронированные машины вместе с интегрированной платформой вооружения и оборудованием, необходимым для выполнения задач, серьезно расширят возможности FSK. Высокие технико-тактические характеристики и их исключительная подвижность обеспечивают очень высокую баллистическую защиту от мин, а также повышенную несущую способность и внутренний объем. Техника с такими исключительными характеристиками может использоваться в различных труднодоступных местах и ​​климатических условиях», – презентовал подарок американских кураторов Мехай.

О количестве поступивших косовским боевикам бронетранспортеров пока не сообщается.