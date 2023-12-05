США профинансируют строительство евроколеи для подвоза снарядов из Жешува прямо во Львов

США профинансируют строительство железной дороги из Польши до Львова, по которой пойдут поезда с европейским стандартом колеи.

225 миллионов долларов на это выделяются Агентством США по международному развитию (USAID), сообщила инженер миссии агентства на Украине Тесс Нихофф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ролике, опубликованном на интернет-канале USAID, Нихофф заявила, что это поможет Украине экспортировать на Запад зерно и подсолнечное масло. Однако ничего не говорится о том, что прямиком на львовский сортировочный узел потоком пойдут вооружения из Жешува.

«USAID сотрудничает с украинскими железными дорогами, чтобы предоставить инженерно-техническую помощь в размере 225 миллионов долларов. Это позволит украинским железным дорогам решить эту проблему путём строительства железнодорожной линии с двойной колеей до города Львов.

Благодаря прямому подключению Львова к европейской железнодорожной сети, украинские фермеры смогут безопасно и эффективно доставлять такие продукты, как зерно или подсолнечное масло на рынки по всему миру, и не будут ограничены рисками, связанными с доставкой продукции через Черное море. Местные грузы могут продолжать перевозиться по широкой колее в то время, как международные грузы могут быстро доставляться в Европу без необходимости разгрузки и повторной разгрузки», – сказала Нихофф.