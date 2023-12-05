США профинансируют строительство евроколеи для подвоза снарядов из Жешува прямо во Львов

Анатолий Лапин.  
05.12.2023 20:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Россия, Спецоперация, США, Транспорт, Украина


США профинансируют строительство железной дороги из Польши до Львова, по которой пойдут поезда с европейским стандартом колеи.

225 миллионов долларов на это выделяются Агентством США по международному развитию (USAID), сообщила инженер миссии агентства на Украине Тесс Нихофф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США профинансируют строительство железной дороги из Польши до Львова, по которой пойдут поезда с...

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В ролике, опубликованном на интернет-канале USAID, Нихофф заявила, что это поможет Украине экспортировать на Запад зерно и подсолнечное масло. Однако ничего не говорится о том, что прямиком на львовский сортировочный узел потоком пойдут вооружения из Жешува.

«USAID сотрудничает с украинскими железными дорогами, чтобы предоставить инженерно-техническую помощь в размере 225 миллионов долларов. Это позволит украинским железным дорогам решить эту проблему путём строительства железнодорожной линии с двойной колеей до города Львов.

Благодаря прямому подключению Львова к европейской железнодорожной сети, украинские фермеры смогут безопасно и эффективно доставлять такие продукты, как зерно или подсолнечное масло на рынки по всему миру, и не будут ограничены рисками, связанными с доставкой продукции через Черное море. Местные грузы могут продолжать перевозиться по широкой колее в то время, как международные грузы могут быстро доставляться в Европу без необходимости разгрузки и повторной разгрузки», – сказала Нихофф.

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