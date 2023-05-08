США проиграли войну – Карасев

Анатолий Лапин.  
08.05.2023 11:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США проиграли противостояние с Россией на данном этапе, поэтому гонят Украину в наступление. Для Киева же цели изменились и теперь ему главное – не дать развиться российскому наступлению.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США проиграли противостояние с Россией на данном этапе, поэтому гонят Украину в наступление. Для...

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По мнению Карасева, США хотят, чтобы история с Украиной завершилась, потому и подталкивают Киев к наступлению.

«Меняются цели украинского наступления. Задача – не наступать, а сдержать наступление России. Для чего это? Во-первых, американцы гонят нас на большое наступление, они хотят, чтоб это чем-то закончилось, и потом уже начинать то, что называется прекращением огня, дипломатические усилия, какие-то миротворческие инициативы и тому подобное. Они хотят закончить эту историю.

По крайней мере, в каком-то таком промежуточном варианте, но снизить внимание общественности, перевести в конфликт низкой интенсивности и тому подобное», – сказал эксперт.

«Корейский сценарий можно использовать, израильско-палестинский, индо-пакистанский, ирако-иранский. Дальше этих целей американцы не идут. Почему не идут? Американцы понимают, что они на данном этапе проиграли войну, геополитическую войну», – заявил Карасев.

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