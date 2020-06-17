США проигрывают России в борьбе за Северный ледовитый океан

17.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия значительно опережает США и их союзников в Арктике – у нее больше ледоколов, сильнее корабельный состав ВМФ, работающий в этих широтах и подводные лодки. США не смогут в обозримом будущем догнать РФ в этом регионе.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton-TV заявил военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уязвимость России, центров России, при атаке с Северного ледовитого океана намного выше, чем в любой другой точке. И Россия вовремя спохватилась. Сегодня уже есть Северный военный округ, есть военные укрепления даже на земле Франца Иосифа, есть базы как система противоракетной обороны, я уже не говорю про базы подводных лодок и флота.

Россия пытается найти наиболее эффективные способы, чтобы защититься со стороны Северного ледовитого океана от возможного удара с атомных подводных лодок, другие ее не интересуют. И за это тоже идет борьба, идет борьба за Баренцево море. Раньше американские подводные лодки, еще 20 лет назад, в Баренцевом море чувствовали себя как дома. Сегодня уже нет. Они очень осторожно подходят. Одни они уже не ходят.

Все это приводит к тому, что усиливается борьба и поэтому американцы вдруг спохватились. Но у России-то есть базы, побережье-то ее, а у американцев нет… Россия, кроме всего прочего, уже заложила и ледоколы, и атомные ледоколы, и заложит сейчас еще 2-3 ледокола, больше и сильнее, чем американские. Плюс корабли, которые могут действовать в арктическом климате.

То есть Россия больше готова сегодня к военным действиям в Арктике, чем это было десять лет назад, и намного больше, чем американцы или кто-то другой. И также, как американцы сели в лужу и теперь вынуждены догонять Россию в области гиперзвукового оружия, теперь они пытаются догонять Россию в области борьбы за Северный ледовитый океан. Но два или три ледокола, которые планируют Соединенные Штаты, это несерьезно», – заявил Кедми.