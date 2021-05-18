США проигрывают России в конкурентной борьбе за европейский энергорынок

18.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты хотят продавать европейцам более дорогой продукт, а потому не гнушаются откровенно антирыночных методов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил вице-премьер РФ по вопроса ТЭК Александр Новак, отвечая на вопрос, почему США пытаются остановить завершение «СП-2».

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«Это протекционизм чистой воды страны, которая хочет упорно реализовать свой более дорогой и поэтому недостаточно конкурентоспособный товар в виде сжиженного природного газа. Они, собственно, это особо и не скрывают. Говоря об этом, я никоим образом ни для кого не «открываю Америку». Но подобного рода внерыночные методы экономической конкуренции США применяют не только в энергетическом секторе, а и по всем другим направлениям: в банковской сфере, в автомобильной и медицинской отраслях», – сказал вице-премьер.

В свою очередь издание поинтересовалось, каковы шансы на завершение строительства газопровода.

«Проект реализует не только российская сторона, а консорциум крупнейших европейских компаний, которые заинтересованы в доведении «Северного потока-2» до конца. Это сугубо коммерческий проект. Поэтому считаю, что проект будет реализован», – резюмировал Новак.