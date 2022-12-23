США прощупывают настроения по допустимому отказу Украины от территорий, – Чалый

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Американские СМИ зондируют почву и проверяют реакцию общества, вбрасывая различные варианты перемирия на Украине в информационное пространство.

Например, недавняя публикация влиятельного американского издания The Washington Post, в которой говорится, что одним из вариантов достижения мира стал бы отказ от Крыма в обмен на сохранение за Украиной остальной территории.

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Также неспроста в американской прессе информация о выделении Украине противоракетных систем Patriot появилась раньше, чем об этом заявил президент Владимир Зеленский, побывавший с визитом в Вашингтоне. В этой же канве данные о том, что глава украинского государства не смог выпросить в США современное вооружение.

Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире львовского телеканала НТА заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

«Если Patriot объявили в газетах, что это значит? Могли бы президенты об этом заявить на своей пресс-конференции, а заявили почему-то в газетах. Это все не просто так. Понимаете, СМИ в Америке – это влиятельная сила, они взаимодействуют с органами власти. Не так, как у нас тупо, а творчески. У них свои источники информации, они независимы, на них надавить нельзя. Но в последнее время по Украине очень много таких, очень упрощенных материалов. В данном случае, я считаю, цель – презентовать настроения вокруг таких упрощенных сценарием. Прекрасно понимают журналисты, я сам давал интервью журналистам Washington Post неделю назад, я прекрасно знаю, какие вопросы они задавали. Да, они задают вопросы относительно того, какой мир примет Украина, да, их волнует момент, сколько это будет продолжаться. Они нас не подталкивают, но хотят услышать от украинской власти фразу: «На этом этапе я готов остановиться», а эту фразу украинская власть не говорит. И правильно, потому что, если остановится, не завершив деоккупацию территории, то война будет у нас тут годами, и мы ее перенесем нашим детям. Потому такая ситуация – можно рассуждать о сценариях, но мы ожидаем всего, что происходит на фронтах», – заявил Чалый.