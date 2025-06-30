США против России оставят себе в Европе только ПРО

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Европа поняла, что США не смогут поддержать ее в случае военного столкновения с Россией.

Об этом директор Института американистики и польской диаспоры Ягеллонского университета Радослав Рыбковский заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа всегда была слаба в военном отношении и следила за действиями США. Но сейчас Украина несет огромные расходы и вынуждена страдать. Российская агрессия показала Европе, что мы не всегда можем рассчитывать на США, думая, что они нас защитят и придут нам на помощь. Даже если они придут, давайте не будем забывать о переброске сил, которая требует времени», – рассуждал Рыбковский.

Он сообщил, что численность американского контингента в Польше значительно уменьшится.