США против России оставят себе в Европе только ПРО
Европа поняла, что США не смогут поддержать ее в случае военного столкновения с Россией.
Об этом директор Института американистики и польской диаспоры Ягеллонского университета Радослав Рыбковский заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа всегда была слаба в военном отношении и следила за действиями США. Но сейчас Украина несет огромные расходы и вынуждена страдать. Российская агрессия показала Европе, что мы не всегда можем рассчитывать на США, думая, что они нас защитят и придут нам на помощь. Даже если они придут, давайте не будем забывать о переброске сил, которая требует времени», – рассуждал Рыбковский.
Он сообщил, что численность американского контингента в Польше значительно уменьшится.
«Конечно, мы можем переживать по этому поводу, можем грустить. Конечно, нам не нравится, что количество американских солдат уменьшается. Но американцы, конечно, останутся, потому что в Польше есть установки ПРО, и они должны остаться. В противном случае вся система противоракетной обороны развалится для американцев», – сказал Рыбковский.
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