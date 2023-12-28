США провалили объединение Запада, многополярный мир неизбежен – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
28.12.2023 23:52
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Восток, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад не смог объединиться перед лицом новых вызовов, а попытка США сформировать обновленные союзы потерпела крах. Мир снова становится многополярным, в котором все больше о своих амбициях заявляет большой Восток.

Об этом в эфире «Студии Руслана Бизяева» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не смог объединиться перед лицом новых вызовов, а попытка США сформировать обновленные союзы...

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«В условиях формирующегося разнополярья мы видим реальный раскол. И этот раскол, к сожалению, напоминает и все знакомые нам в истории прошлые расколы. Раскол между не консолидированным, конкурирующим внутри Западом, в котором так и не состоялась перезагрузка, а все попытки объединить Запад под эгидой новой атлантической хартии или обновленного НАТО не успешны.

Конкуренция между амбициями Великобритании с амбицией глобальности, клокочущими кризисами Штатами и Евросоюзом – продолжается и даже усиливается. Платформа нового Запада не состоялась, несмотря на все попытки Байдена и демократов реализовать эту политику.

Мы видим, что формируется амбициозный, многополярный или точнее – разнополярный большой Восток. Россия с русским миром как агрессор, поднимающийся Китай, претендующий на роль одного из лидеров среди нового пути… поднимается исламский мир», – рассуждал Ермолаев.

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