«США провалились на Украине и зажгли Ближний Восток»: американский морпех не верит в случайность

Анатолий Лапин.  
13.11.2023 15:58
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Война, Дзен, США, Украина


Боевые действия между Израилем и палестинцами началась ровно в то время, когда стал очевиден провал США на Украине.

Об этом в интервью американскому журналисту Денни Хайфону заявил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевые действия между Израилем и палестинцами началась ровно в то время, когда стал очевиден...

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По мнению Берлетика, слишком странным выглядит такое совпадение, что наталкивает на мысли, о том, что обострение на Ближнем Востоке было спланированным.

«Говорят, что они каким-то образом застали Израиль врасплох. Я в это не верю, я не верю, что они застали Израиль врасплох. Просто время для этого очень подозрительное. Опосредованная война США на Украине закончилась, они ее проиграли, наступление полностью провалилось. И теперь мы просто будем решать, что нам делать, потому что у нас нет вариантов продолжать это и нет никаких шансов на победу. Что нам делать?

Внезапно случается 7 октября. Это очень подозрительно. Было ли это запланировано заранее? В какой степени, кто же знал, кто сотрудничает с ХАМАС, чтобы подготовить это – это вещи, о которых мы не можем знать без доказательств, но это очень подозрительно. Я не думаю, что кто-то может отрицать, что выбор времени очень подозрителен», – сказал военный.

«Рейды 7 октября на самом деле – идеальный предлог, чтобы отвлечь всех от провальной войны через посредников в Украине. И остановить процесс нормализации на Ближнем Востоке – по сути, остановить процесс, над которым работали Россия и Китай, чтобы изменить порядок в регионе от однополярного, который США навязывали на протяжении многих десятилетий», – заявил Берлетик.

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