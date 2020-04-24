США проводят на Украине запрещенные опыты – военный разведчик

24.04.2020, Москва, Максим Карпенко

В условиях пандемии коронавирусной инфекции, сковавшей весь мир, Украина должна задуматься об опасности американских биохимических лабораторий, которые расположены на ее территории.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил контр-адмирал Владимир Соловьев, ранее возглавлявший разведку Черноморского флота.

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По словам эксперта примечательно, что на территории самих США запрещена работа лабораторий, подобных тем, что работают на Украине и в Грузии.

«Очень настораживает то, что в самой Америке эти лаборатории открывать запрещено, а на Украине же, наоборот, разрешено. В свое время говорили и о лабораториях вокруг Тбилиси. В свое время Гиоргадзе дал пояснения о том, что эта лаборатория тоже занимается опасными веществами и требовал закрыть ее, во всяком случае международные организации должны рассмотреть все эти вопросы, чтобы дать свою оценку.

Так же должна поступить и Украина, но вряд ли этого допустит местная власть. Я думаю, что после того, что случилось с коронавирусом, из-за которого сейчас весь мир стоит перед дилеммой что делать, каждая страна должна внимательно подумать над тем, стоит ли допускать функционирование таких лабораторий на своей территории», – заявил Соловьев.

Ранее США признали, что проводят опыты в биологических лабораториях на Украине.