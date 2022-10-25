США проводят опасную модернизацию украинских РСЗО

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Новости Украины

Американская артиллерия поможет вооруженным формированиям Украины провести успешное контрнаступление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

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По его словам, преимущество ВСУ дает поставки артиллерии 155-миллиметрового калибра, который еще называют «натовским».

«Артсистема 155 калибра и украинская армия справятся, контрнаступление будет идти гораздо быстрее. Если западные партнеры дадут нам 200 артсистем 155 калибра, наше контрнаступление значительно ускорится», – сказал Селезнев РБК-Украина.

При этом он добавил, что танковых боев сегодня на территории Украины не так у много.

«Определяющими являются артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба и уничтожение вражеских тылов», – отметил Селезнев.

А украинский военный эксперт Павел Черник обращает внимание, что вооружение на Украину поставляют Франция, Швеция, Британия, Польша, США, Чехия.

«Беспрецедентно. Такого еще никогда не было. Нужно ли больше? Нужно. Но, на мой взгляд, неправильный нарратив – закидывать много в сторону наших партнеров. Они делают на грани своих возможностей, – считает Черник.

В свою очередь российский военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь» сообщил тревожную информацию о модернизации американцами стоящих на вооружении Украины РСЗО.

«Американская сторона передала украинским подопечным необходимое оборудование и начинку для кустарного переделывания реактивных снарядов для РСЗО, а также ракет воздушного базирования. На ракеты и снаряды устанавливаются блоки управления, бортовые компьютеры и GPS-приемники, которые доводят «обычные» РСЗО до уровня кустарных HIMARS. Целеуказание и корректировка обеспечивается аналогичным для американских РСЗО способом. Сегодня утром в ВСУ была передана первая партия из 12 ракет для РСЗО «Смерч» с американской электроникой и 8 ракет Р-29 для МиГов», – пишет «Рыбарь».

При этом еще один популярный телеграм-канал «Брюссельский стукач» выражает недоумение.

«За все время боевых действий на Украине даже невоенным людям уже стало понятно, насколько большую роль играет на поле боя реактивная артиллерия. Особенно пресловутые HIMARS, чьи снаряды оснащены GPS и имеют губительную точность. И теперь, когда американцы передали украинцам технологии кустарного изготовления таких снарядов для других типов РСЗО, цеха, где они производятся, стоят почему-то целее некуда и первые партии уже отправляются в войска. Хотя координаты этих цехов всем прекрасно известны. Если кустарные снаряды хорошо покажут себя на поле боя и украинцы поставят их производство на поток – это может доставить очень много неудобств нашим подразделениям. Но вот только зачем ждать ответов на эти «если», когда потенциальную угрозу можно ликвидировать уже сейчас, просто разнеся в щепки завод-производитель», – считает «Брюссельский стукач».